مسلسل جميلة الحلقة الرابعة.. زوج شقيقة ريهام حجاج يبدأ المؤامرة

يشهد مسلسل جميلة الحلقة الرابعة، محاولة ريهام حجاج، للبحث عن الأسباب التي دفعت والدها قبل وفاته، لترك وصية بشأن نقل ممتلكاته باسمها فقط، وحرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتهم من الميراث، وطلبه بضرورة تنفيذ الوصية وعدم التراجع.

مسلسل جميلة الحلقة الرابعة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة الرابعة، التي تعرض مساء اليوم الأحد، تتفاجأ جميلة، بقيام الممرضة التي كانت تتولى رعاية والدها في مرضه، بإلصاق تهم بها بشأن التلاعب بالوصية.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

ويستمر تصاعد الأزمة بين ريهام حجاج، وأفراد عائلتها بشأن الوصية، ومؤامرة زوج شقيقتها المحامي، لاستعادة الميراث، وتوجيه اتهامات لها بأنها استغلت مرض الأب، للتزوير والتلاعب في الوصية، والاستيلاء على كل ممتلكات الأب التي تقدر بملايين الجنيهات.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد الشامي، نبيل عيسى، سامح الصريطي، صبري عبدالمنعم، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، لطيفة فهمي، سامية عاطف، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.