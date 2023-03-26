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مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

كتب:

هبة أمين
09:03 ص | الأحد 26 مارس 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يترقب الجمهور مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، إثر تصاعد الأحداث وبدء الأزمات والمؤامرات التي تحيط بـ«جميلة» سواء من قبل أسرتها بسبب الصراع على الميراث، بعد وصية والدها بنقل ممتلكاته إليها بمفردها دون أشقاءها ووالدتها، ومن قبل طليقة زوجها التي تسعى لاسترداده منها.

مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

وتأتي مواعيد عرض مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، ويعرض في الساعة 6.15 بعد آذان المغرب على قناة CBC، وفي الساعة 11.15 مساءً على قناة ON TV، وفي الساعة 1.15 صباحًا، إلى جانب عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية.

أبطال مسلسل جميلة 

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، ويشاركها مجموعة من النجوم منهم سوسن بدر، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وأحمد وفيق، وهاني عادل، وأحمد الشامي، وسامح الصريطي، ورحمة حسن، وسامية عاطف، وعبير منير، ونبيل عيسى، ولطيفة فهمي.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تدور قصة وأحداث مسلسل جميلة، حول جميلة التي تعمل رئيس النيابة الإدارية وتواجه قضايا فساد، وتتفاجأ بعد وفاة والدها، بتركه وصية بنقل كل ممتلكاته إليها، وحرمان أشقاءها ووالدتها من الميراث، الأمر الذي فتح بابًا للصراع والمؤامرات.

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بقلم هبة أمين