مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة.. أزمة ريهام حجاج وسوسن بدر

يترقب الجمهور مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، للوقوف على تفاصيل جديدة بشأن الأزمة التي اشتعلت بين أفراد أسرة جميلة، بسبب وصية الأب المتوفى بنقل ممتلكاته باسم جميلة فقط، وحرمان باقي أفراد الأسرة من الميراث، فيما تسعى الأم وتقوم بدورها سوسن بدر، لإجبار ابنتها على عدم تنفيذ الوصية.

مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة

وتكون مواعيد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة، على قناة on tv في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة cbc في الساعة 6.15 بعد أذان المغرب، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وتضمّنت أحداث وقصة مسلسل جميلة، تعرض ريهام حجاج والتي تجسد شخصية جميلة، لعددٍ من المؤامرات من العائلة والأصدقاء بسبب الميراث، ووصية والدها التي بموجبها أصبحت هى الوريثة الوحيدة.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، وعبير صبري، وسوسن بدر، وهاني عادل، وأحمد وفيق، ويسرا اللوزي، ونبيل دعبس، ولطيفة فهمي، وعبير منير، وسامح الصريطي، وأحمد الشامي.