رئيس جمعية الشرطة والشعب لقناة الحياة: المصريون مستهدفون بالإرهاب وحروب الجيل الرابع

قال اللواء إيهاب يوسف رئيس جمعية الشرطة والشعب، إنّ شعب مصر ليس مستهدفا بالإرهاب فقط، ولكن هناك حروب الجيل الرابع والمخدرات، إذ جرى ضبط مخدرات قيمتها 7 مليارات جنيه، وهذا أمر خطير للغاية.

أهمية شباب مصر

وأضاف يوسف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أنّ الشباب هم الحصيلة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في البناء، وبالتالي عندما يتناول الشاب المخدرات، فإنها تستتهدف عقله وتجعله فردا غير منتج، وهو ما يلحق أضرارا كبيرا بالشعب المصري كله.

دور كبير لوزارة الداخلية

وتابع رئيس جمعية الشرطة والشعب، أن وزارة الداخلية يجب أن تضطلع بدور كبير فيما يتصل بمحور الوقاية، كما أن دور الوزارة تابع لأدوار أخرى، مثل دور الإعلام والقوى الناعمة في توعية الشباب والأسر بأهمية تلاشي هذا الخطر وأن يحاربه المجتمع ككل.

وأد أنّ احتفالية اليوم في الذكرى الحادية والسبعين لملحمة 1952 التي حضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت رائعة، حيث أعلن وزير الداخلية إحصائيات الوزارة في مواجهة الجريمة والإرهاب، وكانت النتائج مرضية.

وثائقيات عن تطور الداخلية

وأشار إلى أنّ الاحتفالية شهدت عرض بعض الأفلام الوثائقية عن تدريب وزارة الداخلية والتكنولوجيا الحديثة التي تستخدمها، ودور المرأة المصرية، حيث لم يعد يتوقف على أعمال المكتب فقط، ولكنها تشارك في العمليات على الأرض.

الرئيس السيسي يقدر الداخلية

وتابع: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن تقديره لوزارة الداخلية والمجهود الذي بذلوه، حيث تحدث عن أهمية الأمن، بعدما كان مستهدفا في عام 2011، كما كرم السابقين من جهاز الأمن، مثل بعض الراحلين عن عالمنا مثل صلاح ذو الفقار، وجرى تكريم أسرهم لما بذلوه من جهد في ملحمة 1952».