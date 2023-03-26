عرض الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة بعد قليل.. ريهام حجاج تبحث عن الحقيقة

تُعرض الحلقة الرابعة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج بعد قليل، وذلك على شاشة قناة cbc في الساعة 6.15 مساء بعد آذان المغرب، وتشهد الأحداث بداية تنفيذ المؤامرات ضد جميلة، للحيلولة دون تنفيذ الوصية التي تركها الأب بشأن كتابة كل ممتلكاته باسمها، وحرمان أفراد أسرتها من الميراث، حيث استعان زوج شقيقتها بالممرضة التي كانت في رعاية الوالد اثناء مرضه، لاتهام جميلة بالتلاعب والتزوير.

مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة الرابعة

مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة الرابعة بطولة ريهام حجاج، على قناة cbc في الساعة 6.15 صباحا، والإعادة على نفس القناة في الساعة 8.30 صباحا، ويعرض على قناة on tv في الساعة 11.15 مساء، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحا، ومنصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وأحمد وفيق، وهاني عادل، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، ونبيل عيسى، وصبري عبدالمنعم، وسامح الصريطي، وأحمد الشامي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

أحداث وقصة مسلسل جميلة

وخلال أحداث وقصة مسلسل جميلة، تسعى ريهام حجاج، لمعرفة الأسباب والدوافع وراء وصية والدها بشأن حرمان والدتها وأشقائها من الميراث، وكتابة كل الممتلكات باسمها.