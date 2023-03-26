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بروتوكول تعاون بين جامعتي بنها وعين شمس في مجال التبادل الطلابي

كتب:

حسن صالح
09:09 م | الأحد 26 مارس 2023
بروتوكول جامعة بنها

بروتوكول جامعة بنها

وقع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال التبادل الطلابي والتعاون المشترك.

بروتوكول التعاون يهدف إلى توطيد التعاون المشترك

وأكد رئيس جامعة بنها أن بروتوكول التعاون يهدف إلى توطيد التعاون المشترك من خلال تكثيف وتفعيل التبادل الطلابي بين كليات الجامعتين فى القطاع الهندسي وقطاع العلوم الأساسية والقطاع الزراعي والطبي.

تعميق أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية 

وأضاف الدكتور جمال سوسه إن جامعة بنها حريصة على تعميق أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق مزيدًا من التكامل بين مؤسسات التعليم العالى للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه أعرب الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة بنها كجامعة عريقة ، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال التبادل الطلابي بين كليات الجامعتين. 

في سياق آخر، عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم.

وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه إبراهيم نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور مبروك كامل المنسى الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة بنها، والدكتور أحمد رفعت محمود عميد كلية العلوم جامعة عين شمس السابق، والدكتور عبدالفتاح بدر محمد الأستاذ المتفرغ بقسم النبات والميكروبيولوجى بكلية العلوم جامعة حلوان.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور جمال سوسه حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية.

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