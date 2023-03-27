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«الإصلاح والنهضة» يشيد باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات

كتب:

هاجر عمر
01:11 م | الإثنين 27 مارس 2023
هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة

أشاد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بقرار أمناء الحوار الوطني، باستمرار الإشراف القضائي على مختلف الاستفتاءات والانتخابات في مصر، قائلا إنّه قرار «جيد جدًا»، وخطوة مهمة في ظل الظروف المنطلق بها الحوار الوطني لبناء حياة سياسية جديدة وتنمية سياسية تشمل كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

القرار يعطي «الأمان» لكل الشركاء

وأضاف عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»، أنّ القرار يعطي «الأمان» لكل الشركاء السياسين الموجودين بالمشهد العام المصري، كما أنّه مؤشر بأنّ المصريون جاهزون لممارسة عملية سياسية وتنمية سياسية وانفتاح سياسي كبير، بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية.

انطلاق مرحلة سياسية جديدة

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنّ القرار يعد بداية انطلاق مرحلة سياسية جديدة، كونه لبى طلب للعديد من الأطراف السياسية في مصر، التي ترى أنّه ما زال الوقت مبكرًا لانطلاق الهيئة الوطنية بأداء دورها، ورسالة بأنّ الفرص متاحة ومتساوية للجميع في ظل إشراف قضائي شامل.

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