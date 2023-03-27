مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة.. محاولات منع تنفيذ الوصية

يترقب الجمهور مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، للوقوف على تصرفات سوسن بدر، التي تجسد شخصية والدة جميلة، إثر غضبها من الوصية التي تركها زوجها وفوجئت بها بعج وفاته، بشأن حرمانها من الميراث وأبناءها فيما عدا جميلة التي نقل إليها ممتلكاته وأمواله باسمها بمفردها.

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة

تتضمن مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، قناة cbc في الساعة 6.15 بعد آذان المغرب، وعلى قناة on tv في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، ومنصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، ويشاركها في البطولة سوسن بدر، وهشام إسماعيل، ونبيل عيسى، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وهاني عادل، وأحمد وفيق.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث وقصة مسلسل جميلة، تتصاعد حدة الأزمات تجاه ريهام حجاج، في ظل غضب والدتها التي تسعى لإجبارها لعدم تنفيذ الوصية، ونقل الممتلكات منها إليها، وألا يحق لأحد التصرف فيها سواها.