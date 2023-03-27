عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة بعد قليل

يبدأ عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، بعد قليل على قناة cbc في الساعة 6.15 مساء، وتشهد أحداث جديدة حول تداعيات أزمة الوصية وحصول جميلة على كل ممتلكات والدها بعد وفاته دون أشقائها ووالدتها.

الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، بدأت شيري وتجسد دورها يسرا اللوزي، خطتها بشأن إفساد العلاقة بين جميلة وزوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وزعمت أنها تريد الانفصال عن زوجها هشام صديق زياد، وذلك ضمن خطتها لزواج هشام من جميلة للاستيلاء على أموالها.

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة

تتضمن مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة الخامسة، بخلاف قناة cbc، حيث يعرض على قناة ON TV في الساعة 11.15مساء، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحا.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، أحمد وفيق، هاني عادل، عبير صبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نبيل عيسى، أحمد الشامي، هشام إسماعيل، سامح الصريطي، لطيفة فهمي، عبير منير، ريم سامي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.