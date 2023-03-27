ملخص مسلسل جميلة الحلقة 5.. خناقة وغضب واعتذار

يتطلع الجمهور إلى معرفة ملخص مسلسل جميلة الحلقة 5 بطولة ريهام حجاج، للوقوف على التفاصيل الجديدة بشأن الأزمات والمؤامرات التي تعيش فيها جميلة، بعد قيام والدها قبل وفاته بنقل كل ممتلكاته وأمواله باسمها، وحرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتها من حقهم في الميراث، وهو الخبر الذي صدمة للجميع.

ملخص مسلسل جميلة الحلقة 5

وهناك مشاهد بمثابة ملخص لأحداث مسلسل جميلة 5، التي عرضت مساء اليوم على قناة cbc، وتعرض على قناة ON TV في الساعة 11.15مساء، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحا، ويمكن رصد هذه المشاهد على النحو التالي:

1- ذهاب شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، إلى منزل حبيبها طارق نصار أثناء غيابه، للاعتذار منها عن علاقتها العاطفية مع زوجها، ووعدتها بالابتعاد عنه، بشرط عدم فضح قصتهما أمام أبناءها.

2- جميلة تذهب لمقابلة شقيقها أكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، لمنحه بعض الأموال لمساعدته في عمله، ولكنها تكتشف قيامه بلعب القمار، وتحدث مشادة كلامية ساخنة بينهما.

3- تخبر جميلة والدتها بأزمة شقيقها وتهددها بالإبلاغ عنه، تحدث خناقة بين شهيرة وابنها أكرم بسبب القمار، وأكدت له أن شقيقته ستزج به في السجن.

4- يعبر أكرم عن غضبه من والدته بسبب علاقتها العاطفية مع طارق نصار وخيانتها لوالده، ولكنها أنكرت الأمر برمته، ولكن أكد له أن جميلة وآية أكدا له صحة الأمر.

5- تبدأ شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، خطتها للوقيعة بين جميلة وزوجها زياد، وتعيش معهما في المنزل بزعم غضبها من زوجها هشام وطلبها الطلاق منه، وتحاول الاقتراب وزوجها من جميلة.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، هاني عادل، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، سوسن بدر، نبيل عيسى، هشام إسماعيل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.