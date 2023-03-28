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مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل جميلة.. «الإرث يكشف أسرارا جديدة»

كتب:

هبة أمين
08:58 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يترقب الجمهور مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، خاصة مع تزايد حدة الصراع الذي تعيشه جميلة، منذ حصولها على ممتلكات والدها التي تركها لها قبل وفاته، الأمر الذي أثار غضب أسرتها، وتحديدا والدتها وزوج شقيقتها.

مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل جميلة

تبدأ مواعيد عرض الحلقة السادسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، على قناة cbc بعد آذان المغرب في الساعة 6.15 مساء، وعلى قناة ON TV في الساعة 11.15 مساء، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحا.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، وهشام إسماعيل، وعبير صبري، وهاني عادل، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وأحمد الشامي، وعبير منير، وسامح الصريطي، ونبيل عيسى، ولطيفة فهمي، وصبري عبدالمنعم، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

أحداث مسلسل جميلة، تدور في إطار اجتماعي ملئ بالتشويق والإثارة، والتي بدأت مع الحلقات الأولى مع وفاة والد جميلة، والذي نقل كل ممتلكاته باسمها، وحرم والدتها وشقيقها وشقيقتها من الإرث، لتبدأ رحلة البحث عن سبب ذلك، لتتفاجأ بكثير من الأسرار.

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بقلم هبة أمين