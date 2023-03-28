حبس شخصين بتهمة الإتجار في «الاستروكس» بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس شخصين لاتجارهما بالمخدرات بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي للمعاينة، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل البلاغ لوصول اخطار لقسم شرطة عين شمس حيال شخصين لاتجارهما في المخدرات بالمنطقة.

بالفحص تبين امتلاكهم كمية من مخدر الإستروكس وزنت 5 كيلوجرامات – مبلغ مالي - 3 هاتف محمول.

عقب تقنين الاجراءات تمّ ضبطهم وبمواجهتهم اقرا بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.

العقوبة القانونية

الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، أوضح أنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.