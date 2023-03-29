موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023.. وساعات الصيام

مع حلول شهر رمضان، تتجه أنظار المسلمون إلى موعد أذان المغرب في محافظة القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام شهر رمضان الكريم، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي للمحافظة، حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات في المساجد والتجمع علي موائد الإفطار في البيوت والأماكن العامة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان المغرب في محافظة القليوبية اليوم الأربعاء 29-3-2023 سابع أيام رمضان يحل في تمام الساعة 6:12 مساءً، حيث حل موعد صلاة الفجر وبداية يوم الصوم في تمام الساعة 4:21 صباحا، وفقا للتوقيت المحلي للمحافظة.

موعد الإفطار في القليوبية اليوم الأربعاء

ووفق إمساكية رمضان فإن مدة ساعات الصوم تصل إلى 14 ساعة و11 دقيقة، فيما سجلت مواقيت الصلاة التالي:

السحور 2:01 صباحا.

الإمساك 4:01 صباحا.

الفجر 4:21 صباحا.

الشروق 5:48 صباحا.

الظهر 12:00 ظهرا.

العصر 3:30 مساء.

صلاة المغرب 6:12 مساء.

العشاء 7:30 مساء.