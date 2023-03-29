مواعيد مسلسل جميلة والقنوات الناقلة له في رمضان 2023

يترقب الجمهور مواعيد مسلسل «جميلة»، بطولة ريهام حجاج والقنوات الناقلة في رمضان 2023، لمعرفة التفاصيل الجديدة المتعلقة بالأزمات التي تحيط بـ جميلة وعائلتها، والمؤامرات التي يدبرها عدد من أصدقاءها للتفريق بينها وبين زوجها، طمعًا في ميراث والدها وممتلكاته التي كتبها باسمها قبل وفاته، وحرمان والدتها وشقيقها وشقيقتها من الميراث.

مواعيد عرض مسلسل جميلة والقنوات الناقلة في رمضان 2023

تأتي مواعيد مسلسل جميلة والقنوات الناقلة في رمضان 2023، حيث يعرض في الساعة 6.15 مساءً على قناة cbc، وفي الساعة 11.15 مساءً على قناة on tv، وفي الساعة 1.15 صباحًا على قناة الحياة، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أيمن سلامة، إنتاج جمال العدل، بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، نبيل عيسى، هشام إسماعيل، سامح الصريطي، أحمد الشامي، صبري عبدالمنعم، عبير منير.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وتتصاعد أحداث مسلسل جميلة، في ظل الميراث والتركة الكبيرة التي حصلت عليها جميلة بعد وفاة والدها، الذي قرر حرمان بقية أفراد أسرتها من الميراث، حيث تسعى لمعرفة الأسباب التي دفعت والدها لذلك، وتكتشف أسرارً كثيرة عن عائلتها، فضلًا عن مؤامرة البعض للوقيعة بينها وزوجها.