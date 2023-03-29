يبحث قطاع كبير من الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت عن مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC في رمضان 2023، والذي يقوم ببطولته مجموعة من نجوم الدراما المصرية أبرزهم خالد النبوي، ويعرض المسلسل ثلاثة مرات عبر القناة.

قنوات عرض مسلسل الإمام الشافعي في رمضان 2023

وتتعدد مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC في رمضان 2023، كما يُتاح عرض المسلسل على كل من قناة «الحياة» و«CBC»هذا إلى جانب عرضه على منصة «watch it» الإلكترونية.

مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC في رمضان 2023:

وتبدأ مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة «DMC» في رمضان 2023، يوميا من الساعة 6.30 مساءً يوميًا وطوال شهر رمضان، ويعاد المسلسل على القناة في 6.15 صباحًا، إلى جانب إعادة ثانية في الـ11 صباحًا.

كما يعرض المسلسل عبر شاشة قناة «CBC» في الساعة 12.15 صباحًا، والإعادة 5 صباحًا، فيما يعرض المسلسل على قناة «الحياة» من الساعة 10.45 مساءً، على أن تكون الإعادة الساعة 9.15 صباحًا.

مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC في رمضان 2023

ومسلسل الإمام الشافعي على قناة «DMC» في رمضان 2023، يتناول سيرة أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي القرشي، وهو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، وهو صاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي.

وُلد الشافعي في غزة، على الأرجح التواريخ في عام 150 هـ، وانتقلت به أمُّه إلى مكة وعمره سنتان، فحفظ القرآن الكريم في سن 7 سنين، ثم أخذ يطلب العلم في مكة حتى هاجر إلى المدينة المنورة، ثم انتقل ثم إلى بغداد ودرس المذهب الحنفي فاجتمع له فقه الحجاز متمثلاً في المذهب المالكي، وفقه العراق متمثلاً في المذهب الحنفي.