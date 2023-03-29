موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc اليوم.. ألاعيب زوج الأخت تشعل الأحداث

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc اليوم، إ1 تشهد الحلقة 7 تطورات جديدة بشأن الأزمات التي تعاني منها ريهام حجاج، منذ وفاة والدها ووصيته التي بموجبها تمّ نقل كل أمواله وممتلكاته باسمها، الأمر الذي ترتب عليه حرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتها من الميراث، وهو ما تسبب في صدمة لهم.

موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc اليوم

يأتي موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc اليوم في الساعة 6.15 مساءً بعد آذان المغرب، فيما يأتي عرضه في الساعة 11.15 على قناة on tv، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، كما يُعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وتتكون أسرتها من والدتها سوسن بدر، ووالدها صبري عبدالمنعم، وشقيقها أكرم عيسى، وشقيقتها سامية عاطف، وزوجها هاني عادل، وطليقته عبير صبري، ومن الأصدقاء أحمد وفيق، يسرا اللوزي، أحمد الشامي، سامح الصريطي.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تشهد أحداث مسلسل جميلة، تداعيات أزمة الوصية وحصول جميلة على كل ممتلكات والدها، وسعي زوج شقيقتها في الطعن على الوصية والعقود بالرغم من علمه بصحتها، والبحث عن أساليب جديدة للحيلولة دون تنفيذ الوصية وإعادة توزيع الميراث بين الجميع.