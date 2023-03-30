مواقيت الصلاة في قنا اليوم الخميس 30-3-2023
كتب:
رجب آدم
12:02 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاه في قنا اليوم الخميس
يحرص المواطنون في محافظة قنا، على معرفة مواقيت الصلاة في قنا، الخميس 30-3-2023، ثامن أيام شهر رمضان، حيث حتى يتثنى لهم أداء الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لنوال ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 وخاصة صلاة التراويح والتهجد.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس في قنا 30-3-2023
تقدم «الوطن» لأهالي محافظة قنا للصائمين المحافظين على أداة الصلاة ، خدمة مواقيت الصلاة في قنا في يوم الخميس30-3-2023 بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالتالي:
موعد أذان الفجر في قنا اليوم الخميس 30-3-2023
وبحسب هيئة المساحة المصرية ، موعد أذان الفجر في قنا اليوم الخميس الساعة 4 و19 دقيقة صباحا.
موعد أذان الظهر في قنا اليوم الخميس 30-3-2023
وبحسب هيئة المساحة المصرية ، موعد أذان الظهر في قنا اليوم الخميس الساعة الحادية عشر و54 دقيقة صباحا.
موعد أذان العصر في قنا اليوم الخميس 30-3-2023
وبحسب هيئة المساحة المصرية ، موعد أذان العصر في قنا اليوم الخميس الساعة 3و23 دقيقة مساء
موعد أذان المغرب في قنا اليوم الخميس 30-3-2023
وبحسب هيئة المساحة المصرية، موعد أذان المغرب في قنا اليوم الجمعة الساعة 6 و5 دقائق مساء.
موعد أذان العشاء في قنا اليوم الخميس 30-3-2023
وبحسب هيئة المساحة المصرية ، موعد أذان العشاء في قنا اليوم الخميس الساعة 7و20 دقيقة مساء
وبحسب مديرية الأوقاف في محافظة إن المصلين يؤدون الصلوات الخمس في نحو 3995 مسجدا على مستوى المحافظة.