لو عندك محاضرات أون لاين.. خطوات تحويل ملفات PDF إلى Word

مع مجيء شهر رمضان في منتصف الفصل الدراسي الثاني يلجأ الكثيرون من الأساتذة للتسهيل على الطلبة بعدم تكليفهم مشقة الحضور بشكل يومي، عن طريق الجمع بين التعليم الأون لاين والتعليم في الجامعات.

ويستلزم التعليم الإلكتروني الإلمام ببعض المهارات التقنية والتي من بينها محاولة الاستفادة من ملفات الـPDF ونسخ نصوصها لتوفير الوقت والجهد وهو ما لا يتم إلا من خلال معرفة تقنية تحويل ملفات الـPDF إلى Word.

برامج لتحويل ملفات الـPDF إلى Word

وتوجد برامج لتحويل ملفات الـPDF إلى Word، من بينها برنامج Adobe Acrobat، حيث يُعد من أفضل البرامج المستخدمة في ذلك، لكونه يحافظ على تنسيق المستند، لكنه غير مجاني، إلا أن الشركة المنتجة للبرنامج تتيح استخدام البرنامج 7 أيام بشكل مجاني لتحويل ملف واحد فقط.

تحويل ملف PDF إلى Word ببرنامج Adobe Acrobat

ولتحويل ملف PDF إلى Word عن طريق برنامج Adobe Acrobat، اتبع الخطوات التالية:

فتح ملف PDF في البرنامج Acrobat

انقر فوق Export PDF الموجودة في الجانب الأيمن من الشاشة

- اختار Microsoft Word سيُحول الملف.

- اختار تصدير Export

تحويل ملف PDF إلى Word باسنخدام مستندات جوجل

لتحويل ملفات PDF إلى Word باستخدام مستندات جوجل Google Docs، اتبع الخطوات التالية:

- يجب أن يتوافر لديك حساب على Gmail

- افتح محرك البحث جوجل

- اختر محرر مستندات جوجل

- انقرعلى أيقونة فتح الملفات الموجودة أعلى اليمن.

- اضغط على علامة تحميل Upload.

- حدد الملف الذي تريد تحويله، وبمجرد تحديده سيفتح ملف PDF في جوجل درايف.

- اختر فتحه في محرر مستندات جوجل

- اضغط على ملف File.

- اضغط على تنزيل Download.

اختر Microsoft Word docx، وسيُحفظ الملف في التنزيلات.