مواعيد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة على قناة cbc في رمضان 2023

يترقب الجميع مشاهدة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، لذا يرغب الجميع في معرفة مواعيد عرض المسلسل بعد أحداثه المشوقة والكوميدية التي تدخل في إطار عائلي لذلك نستعرض لكم مواعيد عرض المسلسل علي شبكة قنوات cbc.

مواعيد عرض مسلسل 1000حمد الله على السلامة

جرى تحديد مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على قناة سي بي سي، ويشهد المسلسل أحداثا مهمة ومصيرية في حياة شخصية الدكتورة سميحة، التي تجسد دورها الفنانة يسرا التي تطالب بالميراث وتسعى للحصول عليه.

كما يعرض مسلسل حمد الله على السلامة، الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح، ويدور عن دكتورة تعود لمصر بعد 25 عاما من وفاة زوجها لكي تستلم ميراثها منه.