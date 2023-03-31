موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل جميلة.. اعرف سرع صراع الميراث

تخوض جميلة صراعا مع كل من حولها والمقربيين منها، لذا يسعى الجمهور إلى معرفة موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، لمعرفة تداعيات وتفاصيل هذا الصراع، الذي نشأ بسبب طمعهم في الاستيلاء على ممتلكاتها وأموالها التي ورثتها عن أبيها بموجب العقود والوصية التي تم الكشف عنها بعد وفاته، في مقابل حرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتها من أحقيتهم في الميراث.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل جميلة

يأتي موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل جميلة، في الساعة 6.15 على قناة cbc، وفي الساعة 11.15 على قناة on tv، وفي الساعة 1.15 صباحًا على قناة الحياة، كما يعرض المسلسل على منصة watch it الإلكترونية.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تتصاعد حدة الصراعات والمؤامرات التي تواجهها جميلة من المحيطين بها، منهم زوج شقيقتها الذي يسعى لاستخداك كل الحيل غير المشروعة للحيلولة دون فوزها بتركة والدها بمفردها دون أشقائها.

الوقيعة بين جميلة وزياد

كما تواجه جميلة، مؤامرة من قبل شيري وزوجها هشام، لإفساد علاقتها مع زياد للوقيعة بينهما حتى يحدث الانفصال، بهدف تقرب هشام من جميلة والزواج منها للاستيلاء على أموالها لصالحهما.