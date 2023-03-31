مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج.. سوسن بدر تضع عائلتها في أزمة

يترقب الجمهورعرض مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، مساء اليوم، للوقوف على الأزمة الجديدة التي تعيشها جميلة وأشقاءها، بعد تسريب فيديو تظهر فيه شهيرة والدة جميلة وتؤدي دورها سوسن بدر، بصحبة حبيبها طارق نصار، ويجسد دوره سامح الصريطي، ويتبادلان خلاله كلمات الغزل.

مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، تظهر ردة فعل شهيرة بعد تسريب هذا الفيديو، عن طريق داليا زوجة طارق نصار، وتؤدي دورها عبير صبري، خاصة أنها تملك مدرسة كبيرة، وبدأ طلابها يتداولون مقطع الفيدبو فيما بينهم، فضلًا عن مواجهة أبناءها وتفسير علاقتها بهذا الرجل قبل وفاة أبيهم.

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 9، تبدأ جميلة، التي تعمل في النيابة الإدارية، التفكير والبحث في كيفية مواجهة أزمة والدتها التي تضر بسمعتها وسمعة أشقاءها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، هاني عادل، أحمد وفيق، عبير صبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نبيل عيسى، هشام إسماعيل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.