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مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج.. زياد يواجه شريف بالبلطجية

كتب:

هبة أمين
09:27 م | الخميس 30 مارس 2023
هاني عادل في مسلسل جميلة

هاني عادل في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج، قيام زياد زوج جميلة ويقوم بدوره هاني عادل، باصطحاب اثنين من البلطجية، والذهاب بهما إلى منزل شريف زوج شقيقة جميلة ويقوم بدوره هشام إسماعيل، من أجل تأديبه بشأن ترهيبه لجميلة واحتجازها وترويعها من أجل توقيع التنازل عن ممتلكاتها التي ورثتها عن أبيها بمفردها بموجب الوصية والعقود التي وثقها الأب قبل وفاته.

مسلسل جميلة الحلقة 8

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 8، هدد زياد شريف، مؤكدًا له أنه يستطيع حماية جميلة من أي شخص، وبالرغم من محاولة شريف إنكار مسألة احتجازه لجميلة، إلا أن زياد هدده إذا حاول الاقتراب منها مرة أخرى.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

تدور أحداث مسلسل جميلة، حول الأزمات التي تواجهها جميلة والصراعات التي تعيشها، بعد الكشف عن الوصية والعقود التي تركها والدها قبل وفاته، بشأن كتابة كل ممتلكاته لها، وحرمان أشقائها ووالدتها من الميراث.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، هاني عادل، هشام إسماعيل، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، أحمد الشامي، نبيل عيسى، سامح الصريطي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

 

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بقلم هبة أمين