ملخص الحلقة 8 من مسلسل جميلة.. سوسن بدر في ورطة

جاء ملخص الحلقة 8 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، متضمنا انتشار فيديو غير لائق يجمع بين شهيرة والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، وطارق نصار يقوم بدوره سامح الصريطي، والذي سربته زوجته داليا انتقامًا منهما لعلاقتهما سويًا واستمرارها، رغم تهديدها لهما بفضح الأمر إلا أن زوجها لم يمتثل لذلك وقام بتطليقها، وردت عليه بنشر هذا الفيديو.

ملخص الحلقة 8 من مسلسل جميلة

ومن بين ما جاء في ملخص الحلقة 8 من مسلسل جميلة، قيام نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري، بإرسال الفيديو المسرب إلى زوجها، والذي ذهب بدوره إلى زوجته ليجدها منهارة بسبب الفضيحة التي ألمت بالعائلة جراء الفيديو.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 8، ينهار أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، بسبب انتشار الفيديو الذي تظهر فيه والدته، ولا يستطيع تمالك أعصابه، لتخبره صديقته مي أن جميلة قد تقف وراء تسريب الفيديو لتوريط والدتهم لمنعها من الحصول على حقها في الميراث، وذلك ضمن ملخص الحلقة 8 من مسلسل جميلة.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، سامح الصريطي، يسرا اللوزي، عبير صبري، هاني عادل، أحمد وفيق، نبيل عيسى، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.