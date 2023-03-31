مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج.. صديقة أكرم تتلاعب به

شهد مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج محاولات صديقة أكرم شقيق جميلة ويقوم بدوره نبيل عيسى، في الوقيعة بينهما وإيهامه أن شقيقته تسعى لإجهاضها والتخلص من الجنين قبل ولادتها له، منعًا للتقارب بينهما وإتمام زواجهما، ورغم محاولات أكرم الدفاع عن شقيقته، إلا أن صديقته تتمسك برأيها وكلماتها ضد جميلة.

مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج

خلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 8 بطولة ريهام حجاج أبدى أكرم غضبه من شقيقته جميلة لعدم الرد على هاتفها فترة طويلة وعدم حضورها لمقابلته داخل منزلها في الموعد الذي حددته بنفسها، دون علمه أنها كانت محتجزة في منزل شقيقتهما من قبل زوجها لإجبارها للتوقيع على تنازل عن ممتلكاتها، وأكدت له صديقته أن شقيقته جميلة تخدعه، ومنحته موعدًا في منزلها، حتى ترسل لها بلطجية للاعتداء عليها وإجهاضها واستغلال غيابه.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وفوجئ أكرم خلال تواجده بصحبة صديقته، انتشار فيديو لوالدته وتقوم بدورها سوسن بدر، وهى تتبادل كلامات الغزل والحب مع شخص آخر قبل وفاة والدهما، وأثناء غضبه أكدت صديقته أن جميلة قد تكون وراء تسريب هذا الفيديو، للحض من والدتها ومنعها من مشاركتها الميراث الذي استولت عليه لنفسها.

والدة جميلة تضعها في أزمة

وشهدت الحلقة 8، قيام زوجة طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، بتسريب فيديو يجمعه وعشيقته والدة جميلة، انتقامًا منهما بعد طلاقه لها، الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة وانهيار جميلة وشقيقها.