أحمد الشامي في مسلسل جميلة.. رجل أعمال يتورط بلعب القمار

عبّر الفنان أحمد الشامي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل جميلة مع ريهام حجاج، مؤكدا أنه من الأعمال الدرامية المهمة التي تتطرق لعدد من القضايا الاجتماعية بشكل درامي يجمع ما بين التشويق والإثارة والمفاجآت غير المتوقعة، والترقب دائمًا لما تسفر عنه الحلقات حسب التطور الذي يحدث للشخصيات وما يترتب عليه من أمور تقلب الأحداث رأسًا على عقب، إذ تتفاجأ «جميلة» بعد وفاة والدها بأنه نقل كل ممتلكاته باسمها، وحرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتها من الميراث، لتبدأ رحلتها للبحث عن الأسباب التي دفعت والدها لذلك، فضلًا عن المؤامرات التي تحيط بها من قِبل البعض للإيقاع بها وإفساد حياتها للاستيلاء على أموالها.

مسلسل جميلة

ويجسّد أحمد الشامي، خلال أحداث مسلسل جميلة، شخصية أمير وهو رجل أعمال متزوج وشريك في «بيزنس» مع الفنان نبيل عيسى الذي يجسّد شخصية أكرم شقيق جميلة، وبمرور الوقت تتكشف حقائق ومواقف لم تكن في الحسبان، ينتج عنها تصرفات تحمل كثير من المفاجآت الصادمة في كثير من الأحيان.

أحمد الشامي رجل أعمال في مسلسل جميلة

وفي تصريحات لـ «الوطن»، أشار أحمد الشامي، إلى أن استعداده للشخصية التي يتابع الجمهور مواقفها وتصرفاتها خلال الحلقات القادمة من مسلسل جميلة، جاء أولًا من خلال القراءة الجيدة للسيناريو وللشخصيات المحيطة به، للوقوف على تفاصيل الدور الذي يجسّده على الشاشة وانفعالاته وما يشعر به لترجمة ذلك من خلال حركته الجسدية وتصرفاته التي تكون بناء على ذلك «التحضير الجيد للدور وقراءة كل التفاصيل المتعلقة بالشخصية وطريقة حركاتها وطريقة كلامها مع المحيطين بها، وهو ما يفرق كثيرًا مع الممثل».

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وكشفت الحلقات السابقة من مسلسل جميلة، عن تورط أحمد الشامي في لعب القمار بصحبة صديقه أكرم شقيق جميلة، وتحدث أزمة كبيرة بعد معرفة جميلة التي تعمل بالنيابة الإدارية بهذا السر، وفي المقابل تقرر شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي في استغلال لعب القمار لتحقيق مكاسب مادية واسعة.