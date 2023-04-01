مسلسل جميلة الحلقة 9.. والدة ريهام حجاج تتبرأ من تهمة الخيانة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 9، محاولة شهيرة والدة ريهام حجاج والتي تجسد دورها سوسن بدر، تبرئة نفسها من تهمة الخيانة، وذلك بعد انتشار فيديو مسرب لها يجمعها وشخص يدعى طارق نصار، ويتبادلان خلاله كلمات الحب والغزل، الأمر الذي سبب أزمة كبيرة، لتداوله على نطاق واسع، الأمر الذي جعل جميلة تفكر في الاستقالة من عملها.

مسلسل جميلة الحلقة 9

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، تُقسم شهيرة لابنتها جميلة، أنها لم تقم بخيانة والدها، وأنها تحبه وتحترمه منذ زواجهما وهى في سن صغيرة وحتى وفاته، مؤكدة أن طارق نصار ويقوم بدوره سامح الصريطي، هو الذي تقرب منها بالاتصالات والمكالمات.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

حاولت جميلة وشقيقتها آية، دعم والدتهما في هذه الأزمة والتهوين عليها ما حدث، وحاولت جميلة البحث عن حلول للخروج من هذا المأزق الذي وضعت فيه العائلة بأكملها.

أزمة جميلة وأخواتها

خلال الأحداث، عبرت شهيرة عن ندمها لعلاقتها مع طارق نصار، وطالبته هاتفيًا بضرورة الابتعاد عنها والعودة لزوجته، وأن يصور فيديو ليكذب فيه المقاطع المسربة، وأن تُكذب زوجته داليا بعد ردها لعصمته، الفيديو حفاظًا على سمعة أبنائها.