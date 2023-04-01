مسلسل جميلة الحلقة 9.. شيري تلمح لعلاقة ريهام حجاج وهشام أمام زياد

شهد مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، قيام شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، بزيارة إلى عيادة زياد زوج جميلة، ويقوم بدوره هاني عادل، في إطار استكمال لعبتها بشأن الوقيعة بينهما، وحدوث الانفصال حتى يتسنى لها تزويج جميلة من هشام زوجها بهدف الاستيلاء على ممتلكاتها وأموالها التي ورثتها عن أبيها بعد وفاته.

مسلسل جميلة الحلقة 9

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 9 بطولة ريهام حجاج، حاولت شيري أمام زياد، التملص من صداقتها بطليقته نيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، وأنها لا تنقل أخبار علاقته مع جميلة لها، وذلك بعد معرفة نيرمين بكثير من التفاصيل الخاصة بأسرة جميلة ومشاكلها معهم.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وفي الوقت الذي بدأ يسأل فيه زياد، عن الشخص الذي ينقل ما يحدث مع جميلة إلى طليقته نيرمين، وهي المعلومات التي لا يعرفها سوى صديقه هشام وزوجته شيري، حاولت الأخيرة التلميح إلى أنه قد يكون زوجها هشام هو الذي يعرف من جميلة نفسها، بهدف التشكيك فيهما فيما بعد وأنهما على علاقة، وهو الأمر الذي لم ينتبه إليه زياد.

مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، اتفقت شيري مع زوجها هشام، على الوقيعة بين زياد وجميلة، واقتراب هشام منها للزواج منها بعد طلاقهما والاستيلاء على كل ممتلكاتها وأموالها، ومن جانبها قامت نيرمين طليقة زياد وصديقة شيري، باستغلال هذه الخطة وتزوجت من هشام بشكل سري، حتى يكون لها نصيب من ميراث جميلة.