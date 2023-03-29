محافظ القليوبية: الدولة لا تدخر جهدا لتحسين مستوى معيشة المواطنين

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، معرض «أهلا رمضان»، بجمعية هيئة الشبان العالمية بمدينة بنها لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ضمن سلسلة معارض وشوادر «أهلاً رمضان» التي نظمتها المحافظة على مستوى المراكز والمدن، بمناسبة الشهر الفضيل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، ورفع العبء عن المواطنين بحضور مصطفى عبد الحميد فرج رئيس هيئة الشبان بالقليوبية.

تخفيضات 30% للسلع

وتجول محافظ القليوبية مصطفي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة هيئة الشبان بالقليوبية بحضور داخل باكيات وأقسام المعرض، ويضم كل المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، اللحوم ومصنعات اللحوم والدجاج والخضروات وبيض المائدة والبقوليات والمخللات والدقيق بأنواعه.

وحرص المحافظ على الحديث مع المواطنين الذين تصادف وجودهم في معرض أهلا رمضان مطمئنا منهم على توافر السلع وأسعارها، مشيرا إلى أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل تحسين مستوى معيشة المواطنين.

مشاركة المواطنين في ضبط الأسواق

أكد محافظ القليوبية أهمية المشاركة الفاعلة من جانب المواطنين فيما يتعلق بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في مجال ضبط الأسواق، من خلال الإبلاغ عن أية مخالفات فى هذا الِشأن.