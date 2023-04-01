ملخص الحلقة 10 من مسلسل جميلة.. رفض إجازة ريهام حجاج بسبب والدتها

شهد ملخص الحلقة 10 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، ذهاب جميلة إلى مقر عملها بالنيابة الإدارية، لتجد انتشار الفيديو الخاص بوالدتها مع حبيبها بين زملائها، لتقرر على الفور التقدم بطلب إجازة لرئيسها في العمل، خصوصًا بعد النظرات التي بات يرمقها بها زملاؤها، فضلًا عن رفض بعضهم التحدث معها وتجاهلها تمامًا.

ملخص الحلقة 10 من مسلسل جميلة

وحسب ما جاء في ملخص الحلقة 10 من مسلسل جميلة، رفض رئيس جميلة في العمل طلب إجازتها، داعيًا إياها إلى استمرارها في العمل، خصوصًا وأنهم جهة تدافع من الأساس عن المظلومين، وامتثلت جميلة لكلامه وقررت الاستمرار في عملها.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، ما زالت تداعيات أزمة انتشار فيديو والدة جميلة وتقوم بدورها سوسن بدر، بعد محاولة انتحار أكرم شقيق جميلة بسبب الفيديو، وتم إنقاذه من الموت وغادر المستشفى، وطلبت منه والدته مسامحتها، ولكنه لم ينظر إليها.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك بالتمثيل سوسن بدر، نبيل عيسى، هاني عادل، أحمد وفيق، عبير صبري، أحمد الشامي، يسرا اللوزي.