مسلسل جميلة الحلقة 10.. نبيل عيسى يغادر المستشفى بعد إنقاذه من الموت

شهد مسلسل جميلة الحلقة 10 بطولة ريهام حجاج، مغادرة شقيقها أكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، المستشفى بعد إنقاذه من محاولة التخلص من حياته، بعد انتشار فيديو منسوب لوالدته مع حبيبها يتبادلان خلاله كلمات الحب والغزل، ولم يتحمل رؤية والدته في هذا الموقف، فاضطر إلى التخلص من حياته، وتم نقله إلى المستشفى وإسعافه سريعًا.

مسلسل جميلة الحلقة 10

وحسب مسلسل جميلة الحلقة 10، خلال تواجد أكرم في المستشفى، جلست والدته بجواره وتقوم بدورها سوسن بدر، وظلت تبكي وتطلب منه أن يسامحها، وتؤكد له مدى حبها له، باعتباره ابنها وصديقها وسندها في الحياة، ومع إفاقته من نومه سأل عن صديقته مي، وأخبرته أنها غادرت للراحة.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال الحلقة 10 غادر أكرم المستشفى وعاد إلى المنزل بصحبة والدته وصديقه أمير ويقوم بدوره أحمد الشامي، وحاولت والدته جذب أطراف الحديث معه، ولكنه تجاهلها وقرر الدخول لغرفته للراحة.

عودة أكرم للمنزل

وخلال أحداث مسلسل جميلة، أخبرت مي صديقة أكرم وتقوم بدورها مروة الأزلي، شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، أنها رفضت عرض والدة أكرم بالذهاب معهم للمنزل خوفًا من حدوث أي مشادات بينهما.