ظواهر جوية مضطربة شهدتها مصر في العشر الأوائل من رمضان.. اعرف السبب

طقس متقلب يجمع بين الصيف والشتاء، شهدته الأيام العشر الأوائل من شهر رمضان المعظم، حيث شهد طقس أول أيام رمضان ارتفاع درجات الحارة على مختلف المحافظات، فضلاً عن نشاط الرياح واضطراب حركة البحر.

تأثير منخفض السودان الموسمي

وشهدت الأيام الأولى من شهر رمضان حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وكان أبرز الطواهر الجوية فيها تأثير منخفض السودان على البلاد مصحوبا بمد رطوبة عال أثر على شمال البلاد، ومنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، أدى إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة رعدية على المناطق فضلا عن الرياح.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

وعقب انقضاء منخفض السودان الموسمي شهدت البلاد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة حتى يوم الـ25 من مارس بسبب نشاط الرياح، وضربت البلاد موجة شتاء وأمطار أثرت على المحافظات الشمالية وحركة البحر المتوسط والأحمر وارتفاع الموج، وتعرضت القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية إلى ظاهرة تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية أدت إلى حجب الرؤية الأفقية، وأثرت الرياح المحملة بالرمال والأتربة على جنوب البلاد في محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء والبحر الأحمرن وسجلت أقصى سرعتها في البحر الأحمر وبلغت 36 كيلو متر في الساعة.

عواص رملية وتساقط أمطار

وفي بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، شهدت البلاد تساقط الأمطار، والعواصف الرملية، واضطراب حركة الملاحة، وكثافة الشبورة المائية، فضلًا عن ارتفاع تدريجي مفاجئ في درجات الحرارة.

وشهد طقس أمس الجمعة انخفاض في درجات الحرارة وكثافة شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى حتى وسط سيناء وشمال الصعيد، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة «عواصف رملية» واضطرب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وخليج السويس، وتبلغ سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3:4.5 مترًا.

تحسن الطقس في أول أبريل

أما عن طقس اليوم الأول من أبريل والعاشر من رمضان فقد شهدت البلاد تحسنًا ملحوظا في حالة الطقس حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفسرت هيئة الأرصاد الجوية حالة التقلبات التي شهدها الطقس خلال الأيام الفائتة بأننا في فصل انتقالي «فصل الربيع» حيث تكون التقلبات الجوية حادة وسريعة.