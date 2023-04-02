أسعار الدواجن الیوم 2-4-2023 في الأسواق والمحلات.. مستقرة

سجّلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 2-4-2023 في الأسواق والمزارع استقرارًا، وفق تحديثات بورصات الدواجن اليوم، حيث إن الأسعار لم تتغير كثيرًا عن الأيام الماضية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد بسعر 71 جنيها في المزرعة والتنفيذ الفعلي على 70 جنيها، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو ما بين 88 جنيهًا و90 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أما عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك فقد سجلت ما بين 75 جنيها و80 جنيها، فيما وقعت أسعار الدواجن الساسو اليوم للمستهلك بين 100 و105 جنيهات، مع اختلاف المنطقة التي يوجد فيها المحلات وبجانب مصاريف النقل والتوزيع التي تختلف من مكان إلى آخر.

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط البلدي سعر 100 جنيه في المزارع، بينما البط المستورد وصل إلى 84 جنيهًا، وسجل سعر كتاكيت البط المسكوفي عمر يوم واحد 30 لـ 32 جنيها، وأسعار البط الفرنساوي بين 9.50 و10.50 جنيه للبط عمر يوم واحد.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

وسجلت أسعار خامات الأعلاف التي يصنع منها الأعلاف للدواجن اليوم الأحد انخفاضا ليسجل 1800 جنيه لطن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي، وسعر الذرة الصفراء الأوكراني 17200 جنيه، والصويا 46% استقرت بسعر 35 ألف جنيه والصويا 44% بسعر 34 ألف جنيه للطن.

اختلاف أسعار الدواجن اليوم في المحافظات

تختلف أسعار بورصة الدواجن بين المحافظات بسبب اختلاف مصاريف النقل وبعد أماكن التوزيع أو قربها من التجار، حيث يتعلق ذلك بمصروفات «النقل» فقط والخدمة وكذلك أماكن البيع تختلف من المحلات التمليك عن الإيجار نظرا لتكاليف البيع، كما أن أسعار مدخلات الإنتاج واحده لا تتغير من مكان إلى آخر، فالأعلاف ومكوناتها والتحصينات والأدوية البيطرية بأسعار موحدة تقريباً.