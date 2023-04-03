حبس المتهم بغسل 30 مليون جنيه بالقاهرة 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بغسل 30 مليون جنيه بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل، لوصول بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، حيال موظف سابق له معلومات جنائية، كون ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.

بالفحص، تبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء العقارات وشراء السيارات»، وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية، قدرت أفعال الكسب بمبلغ 30 مليون جنيه.

عقب تقنين الاجراءات، جرى ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة المتهم

قال المحامي حسن شومان، إن القانون ينص على: «يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال، وتتمّ مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة عن جريمة غسل الأموال في حالة الأصول المغسولة والمتحصلات الناتجة عنها».

وأضاف الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه بحسب المواد 8 و9 و11 من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بغسل الأموال بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف تلك المواد.