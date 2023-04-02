نواب: أرض الفيروز أصبحت آمنة ومستقرة.. وظهور الرئيس وسط أبنائه المقاتلين «رسالة طمأنينة»

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى سيناء، بالتزامن مع ذكرى العاشر من رمضان، تأتى انعكاساً لحالة الاستقرار والأمن التى تشهدها أرض الفيروز، ونجاح جهود الدولة فى الحرب على الإرهاب وتدشين مشروعات التنمية الشاملة، مؤكدين أن حديث الرئيس مع الضباط وضباط الصف والجنود حمل عدداً من الرسائل المهمة.

عثمان: الجولة تعكس حرص القائد على متابعة الحالة المعنوية لجنوده

وقال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الجولة التفقدية التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمتابعة الأوضاع المعيشية لضباط وضباط صف وعدد من الجنود من رجال الجيش الثالث الميدانى، فى سيناء شرق قناة السويس، تعكس حرص الرئيس على متابعة الحالة المعنوية لجنوده، بالإضافة إلى تقدير الرئيس لجهودهم وتضحياتهم من أجل حماية الوطن من مخاطر الجماعات الإرهابية فى شمال سيناء.

وأوضح أن حديث الرئيس مع الضباط وضباط الصف والجنود حمل عدداً من الرسائل المهمة، حيث كشف الرئيس أن سيناء أصبحت أكثر أماناً واستقراراً بعد سنوات من الحرب خاضتها الدولة ضد الإرهاب، مؤكداً على تضحيات رجال القوات المسلحة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن وحماية أراضيه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى حديث الرئيس عن الدور الوطنى الذى لعبه مشايخ القبائل وأهالى سيناء فى مساعدة أجهزة الدولة على مدار سنوات، مضيفاً أنه رغم الحرب فإن الدولة المصرية عملت بالتوازى على تنمية سيناء من خلال ضخ استثمارات ضخمة وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية التى من شأنها تغيير حياة أهالى سيناء للأفضل.

وأكد «عثمان» أن حديث الرئيس السيسى عن الأزمة الاقتصادية الحالية وأنها بعد سنوات ستصبح تاريخاً بعث بالأمل والطمأنينة فى نفوس المصريين، لكونه تأكيداً على قدرة الدولة على تخطى التحديات مهما بلغت ومواصلة مسيرة التنمية والنهضة التى بدأتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية والتى طالت كل شبر فى مصر.

الأشموني: الرئيس نجح في بث الأمل

وقال النائب أسامة الأشمونى، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى نجح فى بث الأمل فى نفس كل مصرى خلال حديثه مع ضباط وضباط صف وعدد من الجنود من رجال الجيش الثالث الميدانى فى سيناء شرق قناة السويس، مؤكداً أن الرئيس استلهم من روح حرب العاشر من رمضان والحرب ضد الإرهاب فى سيناء لتأكيد إرادة وقدرة المصريين على تحدى الصعاب.

وأضاف «الأشمونى» أن الرئيس السيسى أكد فى حديثه أن الدولة المصرية ستتمكن من تخطى الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها، وأن أزمة العملة الصعبة بعد سنوات ستصبح تاريخاً يُحكى عن قوة وإرادة المصريين، مؤكداً على ثقته فى قدرة الدولة المصرية على إبهار العالم بقدرتها على الإنجاز وإطلاق المشروعات الكبرى رغم ما تواجهه من ضغوط بسبب التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس تناول أيضاً تقديراً لدور رجال القوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار بشمال سيناء، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية كبرى على أرض سيناء لافتتاح عدد من المشروعات التنموية التى ستساهم فى تحسين حياة أهالى أرض الفيروز.

وأشار «الأشمونى» إلى أن حديث الرئيس إلى الجنود حمل قدراً كبيراً من التقدير لما يقومون به، بالإضافة إلى أنه تحدّث بلسان الأب الناصح، الذى يتحدث إلى أبنائه من واقع تجربته، مؤكداً أن فترة التدريب بالقوات المسلحة فرصة جيدة لبناء رجال أقوياء أشداء، فهى مرحلة بناء حقيقى للجسد والعقل.

زين: القيادة السياسية وضعت سيناء على خارطة التنمية

وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية نجحت فى وضع سيناء على خارطة التنمية وأرست دعائم الأمن والاستقرار بعد معركة طويلة لدحر الإرهاب وسحق البؤر الإرهابية فى سيناء، مضيفاً أن الزيارة تعطى دفعة لأبطال القوات المسلحة لمواصلة الجهد والقضاء على الإرهاب وتطهير أرض الفيروز بشكل كامل.

وأضاف «زين» أن ما حدث فى سيناء من دحر للإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار وتطهيرها من التشدد والتطرف هو ملحمة أسطورية بكل المقاييس، ستكون محل دراسة من جانب المعاهد الاستراتيجية والأكاديميات العسكرية مثل نصر أكتوبر العظيم، متابعاً: «من ملحمة العبور فى أكتوبر 1973 إلى ملحمة الحرب على الإرهاب هناك وقفات مهمة يجب الانتباه إليها، والتى أكد عليها الرئيس السيسى، هى حتمية تنمية وبناء وتعمير سيناء بعد أن غابت عنها طوال الأنظمة الحاكمة السابقة».

ولفت «زين» إلى أن الرئيس السيسى حريص على إحداث تنمية اقتصادية لجذب مزيد من الاستثمارات، لتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، بالإضافة إلى تهيئة المنطقة بأكملها لتكون منطقة جذب للمصريين من كل محافظات الجمهورية، مؤكداً أن سيناء، تلك البقعة المقدسة التى اختارها المولى عز وجل ليتجلى عليها، أرض الأمجاد والبطولات والتضحيات، التى امتزجت برمالها دماء الشهداء، تشهد عصراً وعهداً جديداً فى عهد قيادة سياسية وطنية شريفة.

وشدد «زين» على أهمية استمرار معركة الوعى فى ظل استمرار محاولات عرقلة جهود الدولة وتزييف العقول، وما نتعرض له من شائعات وأكاذيب وافتراءات غير طبيعية، معتبراً أن تنفيذ 17 تجمعاً تنموياً متكاملاً لأهالى سيناء جاء لخدمة الطبيعة الثقافية فى سيناء، فى السكن والزراعة والعمل والخدمات، وزيادة نسبة التحضر، فضلاً عن الكثير من المشروعات التى تمت وجارٍ تنفيذها بتكلفة 610 مليارات جنيه، فضلاً عن الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير سبل العيش الكريم له على الأصعدة كافة.

وأكد النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لسيناء هى تأكيد على التنمية الحقيقية الشاملة التى تحدث فى أرض الفيروز، والتى شاركت فيها القوات المسلحة التى تحافظ على أمن الوطن ورجال الشرطة الذين يحافظون على الأمن الداخلى فى مصر، وأهالى سيناء الذين سطروا ملاحم على مدار 50 عاماً لحمايتها من الإرهاب بأيدى الناس الذين يعمرون من كل ربوع جمهورية مصر، وهو ما يؤكد أهمية الجهد والاستقرار فى هذه البقعة الغالية.

محسن: ذكرى غالية على قلوب المصريين

وأكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تفقد الرئيس السيسى للقوات المسلحة المصرية والارتكازات الأمنية بشرق القناة، قائلاً إنها زيارة مهمة وفى توقيت مهم للغاية فى ذكرى نصر العاشر من رمضان 1973.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن زيارة الرئيس السيسى للارتكازات الأمنية ومقاتلى القوات المسلحة المصرية شرق قناة السويس رسالة للداخل والخارج بأن القوات المسلحة المصرية على أهبة الاستعداد والجاهزية لمختلف الظروف وعلى مستوى تدريبى عالٍ.

وأكد أن زيارة الرئيس فى ذكرى نصر العاشر من رمضان تؤكد ما لهذه الذكرى الغالية داخل قلوبنا من تقدير واحتفاء، فنصر العاشر من رمضان نصر كبير مؤزر، لا يضاهيه نصر فى التاريخ العسكرى الحديث.

القط: الإرهاب أصبح تاريخا ولم يعد له وجود

وصرح النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لشرق قناة السويس رسالة جديدة من سلسلة رسائل يقوم بها الرئيس فى الفترة الأخيرة، مع تأكيده دائماً بأن الإرهاب أصبح تاريخاً ولم يعد له وجود.

وأضاف، فى تصريحاته لـ«الوطن»، قائلاً: «إن الأزمة الاقتصادية الحالية ستصبح تاريخاً نذكره ونتدبره بأيدى أبناء مصر المخلصين»، ويأتى اختيار الرئيس لتاريخ الزيارة وهو العاشر من رمضان الذى يمثل للمصريين يوم النصر العظيم عام 1973 ليعلن فيه أن هذا اليوم سيكون أيضاً رمزاً للنصر على الإرهاب الذى لم يكن أقل شراسة من العدو الذى حاول احتلال أرض الفيروز سيناء، فالعدو المعلن المعروف محاربته لها أدواتها.

وتابع: «والعدو الخبيث المتسلل بين المواطنين محاربته لها أدوات أخرى كانت تحتاج تلاحماً كبيراً بين قوات الجيش والشرطة والمواطنين المصريين فى سيناء».