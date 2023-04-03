مسلسل جميلة الحلقة 11.. مشادة بين زياد وريهام حجاج بسبب ابنه

شهد مسلسل جميلة الحلقة 11 بطولة ريهام حجاج، تعرض «جميلة» لأزمة جديدة مع زوجها «زياد» ويؤدي دوره هاني عادل، الأمر الذي اُضطر معه إلى مغادرة المنزل، وذلك بسبب طفله الصغير «يونس»، الذي ادعى كذبًا أن «جميلة»، اعتدت عليه بالضرب، بسبب سقوط الطعام منه على السجادة، وأنها غضبت منه وعنفته.

مسلسل جميلة الحلقة 11

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 11، اصطحب «زياد»، ابنه يونس إلى المنزل للبقاء مع زوجته «جميلة» وتلعب دورها الفنانة ريهام حجاج، وتركه معها قبل الذهاب إلى عمله، ويتلقى الطفل اتصالًا هاتفيًا من والدته طليقة «زياد»، «داليا» وتجسد دورها عبير صبري، تخبره بنقل الأخبار التي تحدث في منزل جميلة.

أحداث مسلسل جميلة

وتترك جميلة، الطفل يونس، بمفرده وتحضر له الطعام، وخلال وجودها في الطابق العلوي، يعود زياد للمنزل ويجد ابنه الصغير يجلس باكيًا، ويخبره بأن جميلة عنفته بسبب سقوط الطعام على الأرض، ينفعل زياد ويصطحب ابنه ليغادرا المنزل، وسط دهشة جميلة.

خلال أحداث مسلسل جميلة، يجلس «زياد» مع والدته وتؤدي دورها لطيفة فهمي، وتخبره بأن ما حكاه ابنه يونس من تصرفات لا تصدر عن جميلة، وأن ذلك ليس من أخلاقها، مطالبة إياه بضرورة تحكيم عقله.