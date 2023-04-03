مسلسل جميلة.. ريهام حجاج تقرر الإنجاب من زياد بعد شجارهما بسبب ابنه

شهد مسلسل جميلة الحلقة 11 بطولة ريهام حجاج، اتخاذ جميلة قرارها بشأن الإنجاب من زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وذلك بعد مشادة كلامية بينهما، بسبب ادعاء ابنه الصغير تعديها عليه، الأمر الذي جعله يثور في وجهها بسبب معاملتها السيئة لابنه، ويخبرها أنها لا تفهم في تربية الأطفال، لأنها لا تعرف معنى الأمومة.

مسلسل جميلة الحلقة 11

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 11، تبكي جميلة بسبب كلمات زياد، الذي اصطحب ابنه غاضبًا وغادر المنزل، دون أن يعلم أن ابنه تلقى تعليمات من والدته نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري.

أحداث مسلسل جميلة

وتقرر جميلة الإنجاب، وقبل أن تخبر زياد بقرارها، اتصلت بصديقه دكتور هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، لتخبره بنيتها في الإنجاب من زوجها، خصوصًا وأنها قد جمدت بويضاتها منذ فترة بسبب عدم اتخاذها قرار الإنجاب.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، وعبير صبري، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وهاني عادل، وهشام إسماعيل، ونبيل عيسى، وأحمد الشامي، وسامح الصريطي، وعبير منير، ولطيفة فهمي، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.