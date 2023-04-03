‎مسلسل 1000 حمدالله على السلامة.. سمير المسيطر يتحرى عن الدكتورة سميحة

شهد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة تفاصيل جديدة في حياة الدكتورة سميحة حيث «سمير المسيطر»، ويؤدي دوره الفنان محمد محمود، يستغلها بعد بيعه شقتها دون معرفتها من أجل الحصول على أموالها، وإعادته «الحسيني» للعمل لديه مرة أخرى من أجل التحري عن يسرا فماذا سيفعل سمير معها بالحلقات القادمة؟

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة عنبه يسافر مع مايان السيد

ستشهد الحلقات القادمة من المسلسل العديد من المشاهد الكوميدية بين مايان السيد ابنة الدكتورة «سميحة»، و«بويكا»، بعد أن رافقهما إلى دهشور وظل ينتظرهما حتى يقابلان الجدة سوسو.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

إعادة مسلسل حضرة العمدة

مواعید إعادة عرض مسلسل حضرة العمدة في رمضان 2023، هي كما يلي الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، وكذلك الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.