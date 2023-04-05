مواعيد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بقناة cbc في رمضان 2023
كتب:
مريم جاد
12:00 ص | الأربعاء 05 أبريل 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
جذبت الحلقة 13 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة الذي يعرض على قناة cbc انتباه المشاهدين خاصة بعد وصول يسرا وأسرتها إلى منزل الجدة سوسو بدهشور وذهاب عنبة معهم واكتشافهم غيابها منذ عامين وبدء رحلة البحث عنها من جديد.
مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة
تنقل شبكة قنوات سي بي سي، عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا
يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، كل من شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.