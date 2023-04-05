مسلسل 1000 حمدلله على السلامة.. مرض آدم يؤجل البحث عن الجدة سوسو

تستمر أحداث مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بالتطور وتشهد مواقف كوميدية أثناء بحثهم عن الجدة سوسو خاصة بالحلقات السابقة بعدما أصيب سامح بالمرض ومحاولة يسرا بتأجيل البحث عن الجدة.

مسلسل 1000حمد الله على السلامة..سامح يصاب بشرخ بالجمجمة

تشهد الحلقة 13 محاولة بويكا وسامح تصليح إطار السيارة، لكن آدم الشرقاوي يصاب بالصداع ويسقط أرضا، وتتصل فوقية بقريبتها الدكتورة نيللي، لمساعدة سامح بعد إصابته بـ«حول» في العين، وتطلب أن يذهب إلى مركز طبي لإجراء صورة أشعة على المخ، وتصف نيللي الدواء له وتشتبه في «شرخ بالجمجمة» وتطلب أشعة أخرى بطريقة كوميدية.

مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تنقل شبكة قنوات سي بي سي، عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة يوميًا، في تمام الساعة 4.30 مساءً، على القناة العامة لشبكة سي بي سي، ومن مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة أيضًا، الساعة 6.15 مساءً على قناة سي بي سي دراما.