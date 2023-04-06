«عامل نفسه من بنها».. ما قصة المثل الشهير بعد ذكره في مسلسل سره الباتع؟

شهدت حلقة مسلسل سره الباتع الحلقة 15، حوارا شيقا بين أبطال المسلسل حول مقولة المثل الشعبي «عامل من بنها»، إذ قال «مسعود» الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل «نكلفكم بمهمة تعملوا فيها من بنها» ليفسر الكلمة الفنان أحمد وفيق في باقي المشهد.

وتستعرض «الوطن» بعد مشهد مسلسل سره الباتع قصة المثل «عامل من بنها» وفق الكاتب والمؤرخ فؤاد مرسي ابن بنها ومدير عام ثقافة القليوبية السابق والباحث في مجال الأدب والتراث الفكري، إذ أوضح أن أصل مقولة عامل نفسه من بنها يكمن في قطار وجه بحري، الذي لابد وأن يمر على مدينة بنها، ويقف بها أيا كانت وجهته بأن أول محطة بعد القاهرة وشبرا الخيمة هي محطة بنها.

قصة مثل «عامل من بنها» في سره الباتع

أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الركاب المتوجهين إلى بنها ممن لم يمكنهم الحصول على مقعد الاستئذان من الجالسين ليسمحوا لهم بالجلوس هذه المسافة التي لا تستغرق دقائق معدودة، بعدها ينزل البنهاويون ويستأنف ركاب وجه بحري جلوسهم في القطار.

وأضاف أنه من هنا ظهرت الحيلة التي لجأ إليها أغلب الركاب المتوجهين لمحافظات أبعد للحصول على مقاعد، إذ جرت عادة الاستئذان من الجالسين في القطار ليسمحوا لهم بالجلوس مكانهم بحجة أنهم سيغادرون القطار في محطة بنها، وعلى مثل هذا صار الأمر فمن أراد أن يجلس على كرسي قطار مزدحم يعمل نفسه من بنها، وجرى المثل على لسان المصريين وأطلقوه على أي شخص يحاول أخذ شيء من غير حق وأن ينسبه إلى نفسه.

أحداث مسلسل سره باتع

مسلسل سره الباتع يحمي حكاية السطان حامد الذي وقف في وجه الفرنسيين خلال احتلالهم البلاد، وتمركز بعض قواتهم في المنوفية، وقيل أن حامد هو أحد الفلاحين الذي اتهم في قتل عسكري فرنسي بعد قيامهم باحتجاز شيخ القرية كرهينة مقابل اعتراف القاتل الحقيقي للعسكر.