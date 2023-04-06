موعد ومكان عزاء والد الفنانة دينا الشربيني بالتجمع الخامس

يقام عزاء والد الفنانة دينا الشربيني مساء غد الجمعة، بحضور عدد كبير من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، حيث حرص عدد منهم على التواجد بجانبها خلال صلاة الجنازة وتشييع جثمانه يوم أمس الأربعاء، ودعمها ومواساتها في ظل بكاءها وانهيارها الشديد لفقدان والدها.

عزاء والد الفنانة دينا الشربيني

عزاء والد الفنانة دينا الشربيني، غدا الجمعة 7 أبريل وذلك بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك حسب ما أعلنت عنه بنفسها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

دعوات الأصدقاء للراحل

وتفاعل عدد من نجوم الفن على المنشور الذي نبهّت خلاله دينا الشربيني لمكان وعزاء والدها عبر إنستجرام، ودعواتهم لها بالصبر وأن يرزقها الله السكينة، أبرزهم سوسن بدر، شيكو، حلا شيحة، علا رشدي، أحمد صفوت، هند عبدالحليم.

نجوم الفن في جنازة والد دينا الشربيني

وحرص عدد من نجوم الفن على الحضور لصلاة الجنازة على والد دينا الشربيني، حيث تم تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر أمس الأربعاء من مسجد المشير طنطاوي، أبرزهم دنيا سمير غانم وزوجها الغعلامي رامي رضوان، صبا مبارك، ريهام عبدالغفور، درة وزوجها، كندة علوش.

كلمات العزاء والرثاء

ونعا عدد من نجوم الفن وفاة والد دينا الشربيني، ووجهوا لها كلمات العزاء والرثاء عبر صفحاتهم الرسمية بالسوشيال ميديا، منهم الفنان عمرو دياب، شيرين رضا، إسعاد يونس، صبا مبارك.