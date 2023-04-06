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البنك المركزي يمنح مستوردي ومصدري الذهب تسهيلات جديدة

كتب:

محمد الدعدع
12:37 م | الخميس 06 أبريل 2023
البنك المركزي المصري - أرشيفية

البنك المركزي المصري - أرشيفية

خاطب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء البنوك المصرية، بشأن استيراد وتصدير الذهب إلى الخارج، وذلك في كتاب دوري، استهدف فيه إحكام الرقابة على حصائل التصدير.

حالتان استثناء فقط

وذكر محافظ البنك المركزي المصري، أنه تم استثناء عمليات تصدير الذهب بغرض تصنيعه في الخارج ثم معاودة استيراده من قراره السابق بتوريد حصيلة التصدير خلال 7 أيام من تاريخ الشحن، وذلك ليصبح القرار توريد الحصيلة خلال 30 يوم عمل من تاريخ الشحن.

توريد الحصيلة خلال شهر

ووجه باستثناء عمليات استيراد الذهب بغرض تصنيعه محلياً ثم إعادة تصديره أيضاً من القرار السابق، وإتاحة الفرصة لتوريد الحصيلة خلال 30 يوما بدلاً من 7 أيام فقط.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.