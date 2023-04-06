استقرار سعر الذهب اليوم في الصاغة وسط خسائر عالمية

استقر سعر الذهب اليوم، في محال الصاغة دون تغير عن أسعار أمس، وسط توقعات بتراجع أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة، لأسباب تتعلق بحجب سيولة شهادات الـ18% عن السوق، عبر معاودة ربطها في شهادات ادخار جديدة بعائد يصل 22%.

البنوك تحجب السيولة عن سوق الذهب

وقبل عام، جمع البنك الأهلي المصري وبنك مصر 750 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ18%، ومع تأهب أسواق الذهب لاستحقاق الشهادات اعتبارا من مارس الماضي، فاجأت البنوك الجميع بطرح شهادات جديدة بعائد أعلى يصل 22% في 9 بنوك حتى الآن.

سعر جرام الذهب عيار 24

بدون رسوم المصنعية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 2514 جنيها، وهو نفس سعر المعدن الأصفر يوم أمس الأربعاء دون تغيير يذكر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، 2200 جنيه، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 الأقل جودة 1257 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة 1886 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 النحاسي 1467 جنيها.

سعر الجنيه الذهب والأوقية

سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) اليوم 17600 جنيه، وسجلت الأوقية بالعملة المحلية 78.194 جنيه، والكيلو 2514286 جنيه.

أسعار الذهب عالميا تتراجع

وتراجعت أسعار الذهب اليوم عالميا بنسبة 0.46% إلى 2011 دولارًا للأوقية، متراجعةً من قرب أعلى مستوياتها في عام، وسط ثبات الدولار الأمريكي قبل بيانات جداول الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة لشهر مارس، حيث يبحث المتداولون عن توضيح بشأن الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار التشديد النقدي.

معاودة رفع أسعار الفائدة يضعف الذهب

في غضون ذلك، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر هذا الأسبوع أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ستستمر في الارتفاع على الرغم من الضعف في الاقتصاد، كما اقترحت أن تظل المعدلات أعلى من علامة 5% لفترة أطول.