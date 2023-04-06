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أسعار الكتاكیت الیوم الخميس 6-4-2023.. الساسو بـ10 جنيهات

أسعار الكتاكیت الیوم الخميس 6-4-2023

كتب:

مريم حنفي
11:47 ص | الخميس 06 أبريل 2023
أسعار الكتاكیت الیوم الخميس 6-4-2023

أسعار الكتاكیت الیوم الخميس 6-4-2023

تشهد أسعار الكتاكیت الیوم الخميس 6-4-2023 انخفاضا ملحوظا في الأسواق، في ظل توقعات باستقرار أسعار الكتاكيت إلى ما بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وقد تنخفض بعد الشهر الكريم بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن». 

سعر الكتاكيت البيضاء اليوم في مصر 

وأضاف السيد أنّ أسعار الكتاكیت الیوم الخميس 6-4-2023 تتراوح بين 7 إلى 7.25 جنيه للكتكوت الأبيض، بعد أن وصل أمس إلى 10.25 جنيه، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 4 إلى 4.4 جنيه. 

أسعار الكتاكيت عمر يوم 

وتتراوح أسعار الكتاكیت الیوم الخميس 6-4-2023 عمر يوم بالنسبة للهجين بين 5 إلى 6 جنيهات، ويتراوح سعر الكتكوت جيل ثاني بين 7 إلى 8 جنيهات، كما يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 6 و7.5 جنيها. 

أسعار الكتاكيت اليوم 

كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم ما بين 9 إلى 10 جنيهات، والساسو بيور بين 10 و11 جنيها، ويبلغ سعر الكتكوت داخل شركة القاهرة للدواجن 10 جنيهات وفي شركة الحمد 9 جنيها كما يبلغ سعره في شركة الوطنية 13.5 جنيها ويسجل الكتكوت في شركة العناني 15 جنيها و داخل شركة القصبي 14 جنيها. 

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم شركة الوادي

وعن أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم في شركة الوادي تبلغ 13.5 بعد أن سجلت أمس 16 جنيها.

أسعار البيض

ويبلغ سعر البيض الأبيض اليوم داخل المزرعة 93 جنيهًا ويسجل سعر البيض الأحمر 96 جنيهًا أرض مزرعة والبيض البلدي 100 جنيه.

فيما يبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 120 جنيهًا ويبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 110 جنيها كما تسجل كرتونة البيض الأبيض 105 جنيهات.

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