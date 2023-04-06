طقس الـ72 المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلًا للدفء على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس الجمعة والسبت

وذكرت هيئة الأرصاد، أنّ حالة الطقس يوم الجمعة، تشهد نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وتمتد إلى شمال الصعيد يوم السبت، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية، على فترات متقطعة، مع وجود فرص تساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

طقس الأحد 9 إبريل

يشهد طقس الأحد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وتمتد إلى مناطق جنوب البلاد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تحذيرات من طقس الأحد

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أنه اعتبارًا من مساء الأحد المقبل حتى يوم الأربعاء 12 أبريل، تشير خرائط الطقس إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، جاءت كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 7 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19.

درجات الحرارة السبت 8 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

درجات الحرارة الأحد 9 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 31 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.