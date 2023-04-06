«الأرصاد»: استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة اليوم الخميس

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة اليوم الخميس، الموافق 6 أبريل 2023، و15 رمضان 1444 هـ، وذلك على أغلب أنحاء الجمهورية، وبخاصة في المناطق الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بسبب تأثرنا بمرتفع جوي موجود على سطح الأرض.

كتل هوائية شمالية

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي، منة الشرقاوي، ولمياء حمدين، أنّ هذا المرتفع يصحبه كتل هوائية شمالية ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة عن الأيام الماضية، لكنه انخفاض طفيف ومؤقت لأن فترة النهار بها زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس.

طقس مائل للحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس ما زال مائلا للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، كما أن الطقسَ دافئا إلى مائل للدفء على سواحلنا الشمالية وطقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا.