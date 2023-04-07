مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc في رمضان 2023

يومًا بعد يوم، يكشف مسلسل رسالة الإمام الشافعي ملامح مذهبه الفقهي الوسطي ورسالته وأفكاره، والعمل أحد أبرز الأعمال الفنية التي يحرص جمهور الدراما على متابعتها يوميًا، لذلك ننشر مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة dmc في رمضان 2023 والقنوات العارضة له، إذ يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة، ويركز المسلسل على سنوات إقامة الشافعي في مصر في أواخر حياته.

مواعيد مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، يوميًا في رمضان في الساعة 6.30 مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة 6.15 صباحًا، تليها الإعادة الثانية في الساعة 11 صباحًا.

القنوات الناقلة لمسلسل الإمام الشافعي لخالد النبوي

وتكون مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة «الحياة» في تمام الساعة 10.45 مساءً، على أن يُعاد ثانية في تمام الساعة 9.15 صباحًا، كما يُعرض المسلسل أيضًا على شاشة قناة «CBC» في الساعة 12.15 صباحًا وستكون الإعادة في الساعة 5 صباحًا.

أحداث مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC

ويرصد المسلسل سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ويطرح العديد من آراء الإمام في العديد من المسائل الفقهية، التي تكشف سماحة مذهبه ورسالته.

كما تناولت الحلقات السابقة، جانبًا من ترحيب أهل مصر بقدومه، ولقاؤه بالسيدة نفيسة على أرض مصر واعتبارها مرجعية علمية فقهية، وانحيازه لأهمية تدوين العلم وحفظه مكتوبًا لينفع الأجيال المقبلة.

نجوم مسلسل الإمام الشافعي

وكُتب سيناريو ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي تحت إشراف محمد هشام عبية، وهو بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، بمشاركة نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم، أروى جودة وسماح السعيد حمزة العيلي وجمال عبد الناصر وخالد أنور ونضال الشافعي، وإخراج الليث حجو.