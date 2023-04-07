مسلسل جميلة.. هشام يكشف عن كراهيته وحقده تجاه صديقه زياد

شهد مسلسل جميلة الحلقة 15 بطولة ريهام حجاج، كشف هشام الذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق، عن نواياه ومشاعره الحقيقية تجاه صديقه زياد الذي يجسد شخصيته الفنان هاني عادل، ومدى الحقد الذي يكنه تجاه صديقه، بسبب الرفاهية التي يتمتع بها زياد في حياته، واصفًا إياه بالإنسان المحظوظ، بعكس ما يعانيه هو من فقر وصعوبة في الحصول على ما يريد.

مسلسل جميلة الحلقة 15

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 15، عبّر هشام عن مدى كراهيته لصديقه زياد، أمام طليقته نيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، وأنه في الوقت الذي كان يعاني فيه من العمل في مستوصفات طبية عادية، كان زياد يفتتح عيادته الخاصة، لتقاطعه نيرمين بالتأكيد له أنها دائمًا ما كانت تشكك زياد في صداقتهما ولكنه كان لا يرى كل هذا الحقد.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال مسلسل جميلة، قالت نيرمين لزوجها هشام صديق طليقها زياد، إن الأخير منحها 200 ألف جنيه لمساعدته في افتتاح عيادته، وأكد لها أنه قام بتسديد المبلغ، وتهكمت عليه بأنه سدده على فترات طويلة.

حقد وغل تجاه جميلة وزياد

وعبّر هشام، عن حقده تجاه زياد، منذ بداية علاقتهما خلال دراستهما الجامعية، خاصة أن زياد من عائلة ثرية ويعيش حياة كلها رفاهية، بعكسه هو حيث كان والده يرفض التحاقه بكلية الطب بسبب المصاريف.