ملخص مسلسل علاقة مشروعة.. حل لغز مقتل بثينة

ملخص مسلسل علاقة مشروعة، شهدت الحلقة الأخيرة والخامسة عشر من المسلسل، بطولة ياسر جلال ومي عمر، العديد من الأحداث المثيرة التي جعلت الجمهور يتفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد أن حقق مسلسل علاقة مشرعة نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته، ولرغبة الكثير من الجماهير مع تتابع الأحداث في معرفة من قتل مي عمر في المسلسل.

ملخص مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الأخيرة

قال الظابط، الدور الذي قام به الفنان نضال الشافعي، لـ«عاليا»، الدور الذي تجسده داليا مصطفى وهي زوجة «عمرو»، الدور الذي يجسده الفنان ياسر جلال أن زوجها كان متزوج من «بثينة»، الدور الذي تقوم به مي عمر، لتتفاجأ وتقول له إنّها أول مرة تعرف منه حالًا، وتنصدم، ثم ينتقل المواجهة بينه وبينها ليعتذر لها عن الأمر، ويقسم لها أنه ليس القاتل.

وخلال أحداث ملخص مسلسل علاقة مشروعة، جاء المشهد الرئيسي في مواجهة بين عمرو وعاليا وهي تخبره أنها مسامحاه، وإن حقها سيرجع عندما يرجع إلى بيته وأسرته، ثم تأتي الصدمة الكبرى وهي تحكي له وتتذكر الكواليس، وإنّها ذهبت إليها بالفعل وأخبرتها بثنية أنه متزوجها عليها، وإنهما يحبان بعضهما منذ زمن، لكنه طلقها، لتطلب منها أنّها لا بد أن ترجعهما إلى بعضهما لأنها ليس لها غيره، وتنهرها عاليا حتى تقع على المنضدة ويدخل بها الزجاج وتموت بهذه الطريقة دون قصد منها ورغمًا عنها، ليتضح أنها القاتلة، لتنتهي الحلقات تاركة العنان للجمهور مع الأحداث، مصاحب لصدمة كبيرة ووداع.

مسلسل علاقة مشروعة

شارك في المسلسل كوكبة كبيرة من النجوم والنجمات، بينهم ياسر جلال، ومي عمر، وداليا مصطفى، واعتبر مسلسل علاقة مشروعة من أكثر الأعمال الدرامية التي تابعها الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، وكانت تعرض على القنوات الناقلة لـ مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023، على قناة الحياة الساعة 9 ونصف مساءً، وعلى DMC الساعة 11 ونصف مساءً.

أحداث وقصة مسلسل علاقة مشروعة

ومن ضمن ملخص مسلسل علاقة مشروعة، كان البطل الفنان ياسر جلال، وتدور في إطار رومانسي وتشويقي، حول العلاقات الأسرية والاجتماعية التي تجمع الفنان ياسر جلال وداليا مصطفى، ومي عمر في إطار من التشويق، إذ يتزوج من الأولى سرًا دون معرفة زوجته، التي هي طليقة شقيق زوجته الأولى، ويحاول بشتى الطرق عدم إظهار الحقيقة لها، حتى الحلقة الأخيرة من مسلسل علاقة مشروعة اليوم.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، مراد مكرم، داليا مصطفى، بسنت شوقي، وميمي جمال، والمسلسل من تأليف سماح الحريري، وإخراج خالد مرعي.