أحمد شاهين تلميذ الدكتور ربيع في الكبير أوي 7: الناس في الشارع فرحانة

خطف الفنان أحمد شاهين الأنظار إليه بعد ظهوره في مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 15، وتجسيده شخصية الطبيب الذي يذهب إليه الكبير أحمد مكي، للكشف على نجله العترة بعد تحويله إلى رجل طاعن في السن ويقوم بدوره الفنان محمد محمود، وحقق المشهد نجاحًا كبيرًا لما تضمنه من كوميديا وخفة ظل، وتم تداوله بين رواد السوشيال ميديا في صورة «كوميكس».

وعبّر أحمد شاهين، في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادته بالظهور في مسلسل الكبير أوي 7، الذي يعد واحدًا من أشهر وأفضل الأعمال الكوميدية مؤخرًا، فضلًا عن تحقيق المشهد الذي ظهر به رواجًا كبيرًا على السوشيال ميديا، وكثير من التعليقات التي تشيد بشخصية الطبيب التي جسّدتها.

ردود الأفعال بعد ظهوره في الكبير أوي 7

واستطرد قائلًا: منذ عرض الحلقة 15 أمس وحتى اليوم، تلقيت كثير من الاتصالات الهاتفية والرسائل سواء من أصدقائي أومن أشخاص لا تربطني بهم صلة، وفي الشارع الناس تستوقفني، لتسألني عن المشهد والحديث عن الكوميديا به، الحقيقة سعيد جدًا بكل ردود الأفعال التي لم أكن أتوقعها.

وأضاف قائلًا: سعدت بكل الكوميكس التي انتشرت حول هذا المشهد، وتداوله بين جروبات الأطباء، وكيف تكون امتداد للدكتور ربيع وأن تكون كلماتك علمية وتافهة في الوقت نفسه، سعيد بكل هذا النجاح وردود أفعال الجمهور.

كواليس تصوير مشهد العيادة في الكبير أوي 7

وأشار إلى أن المخرج أحمد الجندي، هو الذي رشحه للقيام بهذا الدور في مسلسل الكبير أوي 7، متابعًا: شرف كبير أن يقوم باختياري المخرج أحمد الجندي، لأداء هذه الشخصية، خصوصًا وأنني كنت محظوظ في تعاوني معه قبل ذلك.

وعن كواليس تصوير المشهد في «الكبير أوي 7»، قال أحمد شاهين، أنها كانت مليئة بالاحترام والتفاهم والروح الحلوة التي تسود بين الجميع، «كنت متحمسًا جدًا لهذا المشهد، وكنت مستعدًا من خلال القراءة والتحضير، وقبل التصوير بنحو ساعة جلست بصحبة أحمد مكي ومحمد محمود والمخرج أحمد الجندي، للاتفاق على الخطوط العريضة ورسم الحوار الذي يقوم على الارتجال اللطيف، لضمان خروج المشهد بالشكل الذي أسعد الناس».